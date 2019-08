Injures contre les figures religieuses: des ONG islamistes manifestent à Dakar

Des ONG islamistes dont Jamra ont organisé une manifestation vendredi à la Place de la Nation au centre-ville de Dakar, à l’appel des petits fils de Cheikh Ahmadou Bamba, pour dénoncer des audios qui circulent dans les groupes Whatsapp dans lesquelles on entend des « arabisants » insulter les différents fondateurs des confréries au Sénégal.



« Nous avons organisé cette rencontre pour alerter l’Etat du Sénégal sur les dangers qui guettent le pays », a soutenu Cheikh Mbacké Awa Ba, le petit fils du fondateurs du Mouridisme, une des plus grandes confréries relieuses au Sénégal.



Il a déclaré avoir en possession de lui, des audios distillés par une branche du mouvement appelé « ibadou rakhman », qui s’ils sont divulgués peuvent pousser les disciples de certains confréries à des représailles. Dans ces audios, il y a des insultes à l’encontre des guides religieux, dit-il.



Il a invité l’Etat à la vigilance, car l’extrémisme religieux et l’intolérance ont détruit beaucoup de pays ces dernières années. Pour sa part, Mame Makhtar Gueye de Jamra, a affirmé que la manifestation a pour but d’alerter sur les dérives langagières à l’encontre des icônes des confréries.