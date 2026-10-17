Inondations à Dakar : l’ONAS porte la capacité de pompage de 6000 à 9000 m³ à la Zone de captage

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé le renforcement de la capacité de pompage du bassin de la Zone de captage, à Dakar. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des actions engagées pour améliorer la gestion des inondations, après les fortes pluies qui ont touché plusieurs quartiers de la capitale.



En visite sur le site ce samedi 17 octobre 2026, le ministre, accompagné notamment du directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), de représentants de l’AGEROUTE et de l’Agence de développement municipal (ADM), a fait le point sur les travaux réalisés et les mesures envisagées.



Selon Cheikh Tidiane Dièye, l’installation d’une deuxième station a permis d’augmenter la capacité du bassin. « Ces travaux ont même déjà été, cette semaine, accélérés et finalisés. C'était notamment la deuxième station installée ici qui a renforcé la capacité de stockage de pompage du bassin qui était de 6000 mètres cubes à 9 000 mètres cubes. Donc ce qui veut dire que c'est 3000 mètres cubes supplémentaires qui ont été installés », a-t-il expliqué.



Le ministre a également échangé avec les habitants de la Zone de captage, l’une des zones fortement affectées par les dernières inondations. Il a indiqué que les eaux avaient été évacuées et que la vie avait repris son cours normal dans le quartier.



Le canal du Front de Terre au cœur des travaux



Pour améliorer durablement l’évacuation des eaux pluviales, les interventions doivent se poursuivre sur le canal du Front de Terre. Selon le ministre, cet ouvrage draine les eaux de plusieurs quartiers situés en amont vers le bassin de la Zone de captage.



Le projet prévoit la réfection et la fermeture du canal, ainsi que des aménagements sur ses berges afin de lutter contre l’insalubrité. Cheikh Tidiane Dièye a notamment évoqué l’accumulation de déchets solides et de sable, qui contribue à l’ensablement et à l’obstruction de l’ouvrage.



D’autres travaux sont également prévus pour dévier une partie des eaux provenant de Grand-Yoff vers les Niayes, au moyen d’un autre canal. L’objectif est de réduire les volumes d’eau acheminés vers la Zone de captage et de renforcer l’efficacité du dispositif de pompage.



Le ministre a par ailleurs annoncé des interventions sur les réseaux d’assainissement à l’intérieur du quartier. Si certaines opérations doivent être réalisées rapidement par l’ONAS, des travaux plus structurants sont envisagés au cours de l’année 2027.



Des constructions sur les réseaux d’assainissement dénoncées



Au cours de sa visite, Cheikh Tidiane Dièye a également dénoncé la présence de constructions sur des ouvrages d’assainissement.



« On a vu un grand bâtiment de quatre étages construit intégralement sur un réseau d'assainissement. Aujourd'hui, s'il y avait un problème sur ce réseau, on ne pourrait quasiment rien faire d'autre que de casser ce bâtiment de quatre étages. Ce sont des autorisations qui ont été données pour construire de tels immeubles, et ça ce sont les problèmes que nous vivons malheureusement et il faudra y mettre un terme », a indiqué le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



Le ministre a affirmé que la nouvelle stratégie de gestion des inondations devra permettre d’éviter les occupations des voies d’eau et la construction d’infrastructures durables sur les réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales.



Enfin, Cheikh Tidiane Dièye assuré que les doléances des populations avaient été prises en compte et que les services techniques poursuivraient les interventions nécessaires pour améliorer durablement l’assainissement dans cette zone.