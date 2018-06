Installation du nouveau DG du Crous: Birama Ndiaye de la Tfm pris à parti par les syndicalistes

Pape Ibrahima Faye a été installé officiellement Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires et social (Crous). Mais, la fête a failli virer au drame. En effet, l’animateur du Groupe futur médias (Gfm) Birama Ndiaye par ailleurs secrétaire général du Stesu/Cnts a été vivement attaqué par les autres syndicalistes du Crous. Ces derniers lui reprochent avec son syndicat, d’être à l’origine de tous leurs maux.



Tout est parti lorsque le chef de service des administrations Bassirou Dièye a décidé de donner la parole au chroniqueur de l'émission "Jakaarlo" sur la Tfm, Birama Ndiaye. Une décision qui n’a pas plu aux autres camarades syndicalistes de l’animateur. Selon Khady Wade membre du Sat/Crous, Birama Ndiaye n’était pas habilité à représenter les agents. Toutes les difficultés, explique-t-elle, que les travailleurs ont rencontrées découlent de lui et de sa bande.



Le chroniqueur de la Tfm répond et accuse certains militants de l’Apr.

Pour sa part, le nouveau DG du Crous a averti les syndicalistes : « personne ne peut me prendre en otage ». Je dois dire que les accrochages démontrent l’envie, une rigueur et une passion notée chez les travailleurs. J’espère qu’ils en mettront autant dans le travail pour le bien du Crous".



Pape Ibrahima Faye a été installé officiellement Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires et social (Crous), en remplacement de Ibrahima Diao limogé après la mort de l'étudiant Fallou Sène