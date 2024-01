Interdiction des manifestations: les sénégalais dénoncent une entrave à la liberté d'expression

Ces derniers temps les autorités compétentes notamment les préfets ont décidé d’interdire toutes formes de manifestations dans l’étendue du territoire national. Ils justifient cette décision par un probable « trouble à l’ordre public ». Pour les sénégalais interrogés à ce sujet, la raison soutenu par les autorités n’est qu’un prétexte et que l’interdiction des manifestations est une entrave grave à la liberté d’expression. Ils invitent à leur tour l’Etat à revoir sa position à ce sujet et au lieu d’interdire, d’encadrer les marches et manifestations. De l’avis de ces citoyens c’est plutôt l’interdiction qui crée le trouble à l’ordre public.

div id="taboola-below-article-thumbnails">