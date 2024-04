Investiture du président Diomaye Faye : Khalifa Sall et Amadou Ba absents

Le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a été officiellement investi ce mardi au Centre des expositions de Diamniadio. Une cérémonie qui a accueilli bon nombre de chefs d'Etats, de représentants diplomatiques mais aussi de plusieurs autorités politiques et sociales.



Toutefois, on note l’absence de deux responsables politiques et candidats malheureux à la présidentielle du 24 mars 2024. Il s'agit de Khalifa Sall et Amadou Ba.



Pour Amadou Ba, candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yaakaar, son absence de la cérémonie se justifie par son voyage hors du pays. En effet, Amadou est actuellement à la Mecque où il effectue un pèlerinage depuis deux jours. Par contre, quant à Khalifa Sall de Taxawu Sénégal et son poulain Barthélémy Dias, les raisons de leurs absences restent pour l’heure méconnues.