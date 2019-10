Iran Ndao révèle: « j’ai demandé à Khalifa Sall d’aller répondre à Macky Sall »

Le prêcheur de la Sen TV est parmi les personnalités qui ont toujours plaidé la cause de Khalifa Sall et dénoncé son emprisonnement. C’est peut-être la raison pour laquelle, l’ex-édile de Dakar est allé lui faire une belle surprise un jour après sa libération, en se rendant chez lui.



Dans l’édition du journal L’Observateur de ce vendredi 4 octobre 2019, Iran Ndao révèle avoir conseillé à Khalifa Sall de répondre favorablement si le chef de l’Etat lui tendait la main.

"Khalifa n'a pas un esprit revanchard. Mais, n'empêche, je lui ai demandé de tourner la page et je lui ai demandé d'aller répondre, si le président Macky Sall lui demande de venir travailler à ses côtés pour l'intérêt du pays. Si Macky peut lui tendre la main aussi, qu'il le fasse pour l'intérêt de tout le monde. Nous devons être positifs et cultiver la paix", a-t-il confié à nos confrères.