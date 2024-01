Ismail Sacko, leader du PSDA Mali: « la décision unilatérale de Assimi Goïta de sortir de la Cedeao est immature et irréfléchie »

Le Mali d’Assimi Goïta en accord avec le Burkina Faso du Capitaine Ibrahim Traoré et le Niger du Général Tchani a décidé de quitter la Cedeao ce dimanche. Ce que le leader du Parti social démocrate africain (PSDA) trouve irresponsable et irréfléchi.



Ismail Sacko, exilé depuis plusieurs mois, a livré un message à l’endroit du peuple malien et de la communauté internationale. « C’est une décision jusqu’au boutiste et défaitiste qui aura des conséquences graves dans la circulation des biens et des personnes. On se souvient que des cartes d’identité biométriques et des passeports biométriques Cedeao ont été confectionnées et qui devaient servir de cartes d’électeurs. On ne peut dépenser des sommes faramineuses, des milliards et de lever un bon jour quitter cette organisation », a déploré l’opposant malien.



Selon lui, les actuels dirigeants maliens anticipent sur les probables sanctions de la Cedeao en mars 2024, quand l’ultimatum fixé pour les élections va arriver à terme.



Il appelle le peuple malien à faire bloc face à Assimi Goïta et Cie qui ont pris « une décision immature et irréfléchie ».