Ismaila Madior Fall sur le verdict du procès: « Ousmane Sonko n’a jamais été acquitté pour les chefs de viol »

Le verdict rendu par le juge Issa NDIAYE devant la Chambre criminelle le 1er juin dernier a établi que le leader de Pastef Ousmane Sonko n’a pas violé Adji Sarr et ne l’a pas menacé de mort.

«Au fond, acquitte Ndèye Khady Ndiaye du chef de complicité de viol et de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, acquitte Ousmane Sonko du chef de menaces de mort, et déclare Ndèye Khady Ndiaye coupable d'incitation à la débauche, disqualifie les faits de viol reprochés à Ousmane Sonko en corruption de jeunesse, le déclare coupable de ce chef et condamne Ndèye Khady Ndiaye et Ousmane Sonko chacun à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme et à payer chacun une amende d'un montant de 600 000 F Cfa, ordonne la fermeture de l'institut Sweet Beauté. », a-t-on lu dans la sentence du président du tribunal.



Selon le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall, ce verdict du juge n’acquitte pas Ousmane Sonko des faits de viols. « Le juge a reconnu qu’il y a eu des rapports sexuels entre les deux parties. J’entends dire que l’accusé a été acquitté des faits de viol. Le juge n’a pas dit ça. Il a juste dit qu’il a disqualifié les faits de viol reproché à Ousmane Sonko en Corruption de la jeunesse. C’est différent de l’acquittement. Cela signifie, trouver des jeunes filles ou garçons de moins de 20 ans dans un lieu de débauche et les détourner pour coucher avec. C’est puni par la loi », a déclaré Ismaila Madior Fall dans une vidéo rendue publique ce lundi.