Israël-Hamas: l'horreur de la guerre touche le Moyen-Orient, réécoutez nos éditions spéciales

Au dixième jour de guerre entre Israël et le Hamas, on dénombre 1 400 morts côté israélien, plus de 2 600 à Gaza. L’enclave palestinienne se réveille, ce lundi 16 octobre au matin dans l’attente d’une offensive terrestre de l’armée israélienne et la peur des bombardements qui continuent. Il y a plus d'un million de déplacés depuis le 7 octobre, selon l'ONU. Que faut-il attendre de cette offensive à venir et quelles réactions à l’international ? Décryptage et analyses dans nos éditions spéciales.

RFI

