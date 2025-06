Israël-Iran: échange de nouvelles frappes meurtrières au quatrième jour de la guerre

► L'Iran a tiré lundi des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, qui a frappé la veille la capitale Téhéran, la ville de Machhad à l'extrême nord-est du pays ainsi que « des dizaines » d'installations de missiles dans l'ouest.



► Au moins 224 personnes ont été tuées en Iran, dont des dizaines de femmes et de nombreux enfants, a rapporté le ministère de la Santé, et plus d'un millier de blessés, a annoncé dimanche le ministère iranien de la Santé. Côté israélien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi, selon les autorités.



► Dans un entretien à ABC News, Donald Trump s'est dit dimanche « ouvert » à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran, dans lequel il « est possible » que les États-Unis s'impliquent.



► Oman a annoncé que les pourparlers sur le nucléaire qui devaient se tenir dimanche 15 juin entre l'Iran et les États-Unis n'auront finalement pas lieu. L'Iran ne négociera pas son programme nucléaire avec les États-Unis si Israël poursuit ses attaques, a mis en garde ce samedi le président iranien qui a averti d'une riposte « plus forte » en cas de poursuite de l'attaque israélienne.



Dans une tribune, des personnalités iraniennes appellent à « la fin des hostilités militaires »



Des personnalités iraniennes, dont les Prix Nobel de la paix Narges Mohammadi et Shirin Ebadi ainsi que les cinéastes primés à Cannes Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof, appellent lundi à la « fin des hostilités militaires » entre Israël et l'Iran, à l'arrêt de l'enrichissement d'uranium par la République islamique, l’arrêt des attaques contre les infrastructures vitales en Iran comme en Israël, « ainsi que la cessation des massacres de civils dans les deux pays ».



« La poursuite de l'enrichissement d'uranium et la guerre dévastatrice entre la République islamique et le régime israélien ne servent ni les intérêts du peuple iranien ni ceux de l'humanité. Ce conflit ne se contente pas de détruire des infrastructures et de faucher des vies civiles, il constitue une menace grave pour les fondements mêmes de la civilisation humaine », écrivent-ils avec trois autres membres de la société civile iranienne, dans une tribune publiée par le quotidien français Le Monde.



Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient perturbent le salon de l'aéronautique du Bourget



Le salon du Bourget, qui a lieu tous les deux ans près de Paris, a ouvert ses portes lundi 16 juin. À quelques jours du crash d’un Boeing d’Air India, et quelques jours aussi de l’attaque israélienne de grande ampleur contre l’Iran, les sujets de discussion ne manquent pas. Au centre de l’attention, les stands des entreprises israéliennes d’armement et de défense : sur fond d’accusations de plus en plus nombreuses de génocide et de crimes de guerre à Gaza, ces stands ont été murés dans la soirée par les organisateurs du salon.