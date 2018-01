Jürgen Klopp : Sadio Mané est «dans une situation fantastique où tout le monde l’aime au club ».

Liverpool de Sadio Mané affronte ce lundi soir à 20h Swansea à l’occasion de la 22ème journée de la Première League. Le sénégalais sera probablement titulaire contrairement aux précédentes journées où il était relégué sur le banc, parfois même, durant toute la rencontre.



«Je ne peux pas vous dire tout ce que j’ai dit à Sadio Mané lors d’un tête-à-tête, mais c’était à propos de ce qu’il a fait jusqu’ici. Une ou deux choses pas très bien, mais le reste très bon. Alors construisons sur cela et ignorons le reste. C’est comme ça que ça marche», a révélé Jürgen Klopp avant de rappeler l’origine de la méforme de Mané : «J’aime être honnête et je ne veux pas dire que Sadio était brillant quand il ne l’était pas. Tout le monde pouvait voir qu’il a souffert ces dernières semaines, ça n’avait pas l’air trop facile pour lui. Après le match contre Everton quand il n’a pas passé le ballon, tout le monde lui est tombé dessus ». A précisé le technicien.



Une erreur que le « feu follet » a dépassé aujourd’hui, car selon son coach : « Il est dans une situation fantastique où tout le monde l’aime au club ».



Après l’erreur de Mané contre Everton Jürgen Klopp admet ne pas en discuter avec le joueur car selon lui, il a lu les regrets dans les yeux de son attaquant.



« Je ne l’ai pas mentionné pour être honnête. Je ne l’ai pas mentionné à la mi-temps, je ne l’ai pas mentionné après le match, je ne lui en ai pas parlé parce que j’ai vu dans les yeux de Sadio que s’il pouvait revenir en arrière, il le ferait », a fait savoir le manager qui soutient comprendre le geste de Mané : « À ce moment, il était convaincu qu’il marquerait, il était un attaquant et un attaquant doit prendre une décision. Je veux qu’il prenne ces décisions, mais parfois, vous devez accepter que ces décisions soient mauvaises. Je l’accepte, vous devez l’accepter aussi. Tant qu’il ne l’accepte pas la même chose se produira un jour ou l’autre. »



Jürgen Klopp a cependant reconnu les efforts que Sadio Mané a fournis pour revenir à son meilleur niveau : « Depuis, il est de retour. Il travaille fort, il protège assez bien la balle, il ne fait plus de dribble risqué. Les deux buts qu’il a marqués (contre Burnley et Man City), je ne connais pas beaucoup de joueurs qui auraient pu marquer ces buts. ». A indiqué Klopp.