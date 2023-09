Jürgen Klopp a identifié une star du Bayern pour remplacer Mohamed Salah

Partira, ne partira pas, Mohamed Salah est, à l’heure actuelle, toujours un joueur de Liverpool. Et il n’a pas l’air dérangé par les rumeurs de départ. La preuve avec son bon début de saison et sa dernière belle copie face à Aston Villa (3-0), en Premier League. Mais les Reds doivent se méfier tant que le marché des transferts n’est pas terminé en Arabie saoudite. À tel point que Jürgen Klopp aurait identifié un ailier du Bayern Munich si l’Égyptien venait à partir.



D’après BILD, Leroy Sané serait la piste envisagée par Liverpool en cas de départ de Mo Salah. Grâce à sa vitesse et sa capacité à jouer sur les deux ailes, l’Allemand intéresse les Reds, même si ces derniers préfèreraient davantage garder leur attaquant. Réponse dans les prochaines semaines.