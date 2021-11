Jürgen Klopp craint l’arrivée de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United

Manchester United a trouvé son entraîneur intérimaire. Ralf Rangnick, directeur du football au Lokomotiv Moscou, va s’engager avec les Red Devils jusqu’à la fin de la saison avec un rôle de consultant par la suite. L’Allemand passé par Hoffenheim et Schalke 04 notamment a inspiré de nombreux techniciens, comme Thomas Tuchel ou bien Jürgen Klopp. Ce dernier a d’ailleurs commenté l’arrivée de son mentor dans le championnat d’Angleterre.



« Malheureusement, un bon entraîneur vient en Angleterre, à Manchester United », a-t-il déclaré en conférence de presse. « C'est un manager très expérimenté, qui a construit deux clubs à partir de rien pour en faire des menaces et des forces en Allemagne. (...) United sera organisé sur le terrain, nous devons le réaliser. Et ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les autres équipes. »



footmercato