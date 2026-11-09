JOJ Dakar 2026 : le Sénégal réussit ses débuts en beach handball

Les sélections nationales sénégalaises féminine et masculine de beach handball signent une entrée victorieuse dans le tournoi des Jeux olympiques de la jeunesse. Opposées à l'équipe de France dans le groupe B ce lundi, les Lioncelles remportent la rencontre sur la marque de deux manches à une (2-1) au terme d'une séance de jets de 6 mètres.



La formation féminine s'adjuge la première manche sur le score de 16 à 11 avant d'enregistrer la réplique des joueuses françaises au second acte (18-21). Les Sénégalaises font la différence lors de l'épreuve décisive des jets de 6 mètres avec une victoire de 15 à 14, soit un total cumulé de 49 à 46 points. Sur le plan individuel, Fatimata Boucar Sow mène le secteur offensif avec 11 points, épaulée par Fatou Diop avec 6 points, ainsi que Bintou Bangoura et Nene Sira Diallo avec 5 points chacune. La sélection nationale enchaîne une deuxième sortie ce lundi à 15 heures 50 face à l'Uruguay.



De son côté, le groupe masculin imite la sélection féminine en décrochant également un succès inaugural lors de son entrée sur le sable de Dakar 2026. Cette double performance permet aux deux équipes du pays hôte de prendre une option favorable pour la suite du tour préliminaire.