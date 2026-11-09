JOJ Dakar 2026 : les responsables des institutions de la CEDEAO effectuent une visite au Village de l'organisation sous-régionale

Les Chefs des institutions et bureaux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest basés à Dakar se rendent au Village de la CEDEAO dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. La délégation rassemble le directeur du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Mam Cherno Jallow, la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, Zelma Nobre Fassinou, ainsi que le directeur du Centre de développement de la jeunesse et des sports de l’organisation, Francis Chuks Njoaguani.



Des représentants du Bureau national de la CEDEAO et du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre participent également à ce déplacement officiel sur le site olympique. Les responsables découvrent les activités du espace dédié, échangent avec les jeunes volontaires et vont à la rencontre des visiteurs du site.



Cette initiative vise la promotion de l'intégration régionale, de la jeunesse, du sport et du développement humain. À travers cette présence sur le terrain des JOJ Dakar 2026, les institutions régionales entendent mettre en avant l'unité, la paix et le dynamisme de la jeunesse d'Afrique de l'Ouest.