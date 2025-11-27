Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Jaxaay Parcelles : le maire Abdoul Aziz Diané et son secrétaire administratif arrêtés pour trafic de migrants
Le maire de la commune de Jaxaay Parcelles (Dakar), Abdoul Aziz Diané et son secrétaire administratif ont été interpellés hier, mercredi, par la brigade de recherche de Keur Massar. Ils sont suspectés de trafic de migrants par la fabrication de faux documents, selon la RFM.

La gendarmerie suspecte Abdoul Aziz Diané d’avoir encaissé 3.500.000 FCFA auprès d’une dame, en lui promettant un voyage en Europe. Cependant, les documents frauduleux utilisés pour la demande de visa ont poussé les enquêteurs à mener des investigations qui les ont dirigés vers l’élu local. Pour faire la lumière sur cette affaire, Abdoul Aziz, son collaborateur et la dame qui souhaitait voyager ont tous été arrêtés.

« Abdoul Aziz Djané a passé la nuit à la brigade de recherche de la gendarmerie  de Keur Massar. Il a été placé en garde à vue pour trafic de migrants (…) et devrait être déféré ce vendredi », assure la source.

Selon les enquêteurs, quatre (04) autres personnes qui envisageaient de voyager ont pris la fuite, après avoir découvert que la justice était à leur poursuite.
 
Charles KOSSONOU

Jeudi 27 Novembre 2025 - 13:27


