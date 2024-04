Jean-Baptiste Tine nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique

Le premier gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye a été dévoilé ce vendredi. Une équipe gouvernementale composée de 25 ministres et 5 secrétaires d’Etat.

Retour en force de Jean Baptiste Tine. L’ancien Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, vient d'être nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.