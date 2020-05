Jean-Michel Blanquer : "L'école, en  mai, ne sera pas une garderie"

SEOUL



La capitale de la Corée-du-Sud a rétropédalé samedi soir en ordonnant par décret la fermeture des bars et boites de nuit suite à l'apparition d'un nouveau foyer de contamination. Plus d'une vingtaine de nouveaux cas ont été rattachés à un homme de 29 ans testé positif après avoir fréquenté cinq clubs et bars le week-end précédent à Itaewon, l'un des quartiers branchés de Séoul.



Ainsi, les autorités sanitaires redoutent une flambée de nouvelles contaminations, dans ce pays admiré sur la scène internationale pour ses résultats depuis le début de l'épidémie. La Corée du Sud avait assoupli cette semaine les règles de distanciation physique, en vigueur depuis mars, et venait de rouvrir des lieux publics comme les musées et les galeries d'art, avant les écoles, prévu la semaine prochaine.



55e ET DERNIER JOUR

La France vit aujourd'hui son 55e et dernier jour sous cloche avant le déconfinement, mais la prudence reste de mise afin de ne pas relancer la courbe des décès, qui était samedi soir au plus bas depuis début avril. Ainsi, les autorités ont renouvelé les appels à la "vigilance" en Nouvelle-Aquitaine, région en zone verte, après l'apparition de deux foyers épidémiques, l'un en Dordogne après des obsèques, et l'autre dans un collège de la Vienne après une réunion de préparation de la rentrée.



BILAN

De nouveaux chiffres sont tombés cette nuit et ils sont records. Plus de 4 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP samedi soir. Un chiffre qui ne reflète toutefois pas la réalité puisque de nombreux pays ne testent que les personnes hospitalisées ou bien symptomatiques.



L'Europe est le continent le plus touché par l'épidémie, avec 1.708.648 cas et 155.074 décès, suivi par les Etats-Unis, qui répertorient 1.305.544 cas et 78.320 décès.



PARIS

Toujours au Journal du Dimanche, Anne Hidalgo a annoncé envisager la mise en place de la circulation alternée dans le cas où la circulation automobile était "trop intense" après le 11 mai. Pistes cyclables supplémentaires, rues piétonnisées, stationnement gratuit... Les mesures prises pour le déconfinement risquent de ne pas suffire à éviter un retour "au tout-automobile", selon la maire de Paris, qui se dit convaincue du lien existant entre pollution aux particules et accélération de propagation du virus : "On aggraverait la crise sanitaire si on laissait les voitures revenir".



BILAN MONDIAL

Le Covid-19 a fait au moins 276 435 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 19h. Plus de 3 984 960 cas ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.



Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé. Suivent le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la France.