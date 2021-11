Jean-Yves Le Drian appelle à la création «d'un nouveau deal entre l'Afrique et l'Europe»

Dans une interview accordée au journal « Le Monde », le ministre des Affaires étrangères français s'est dit inquiet de la prédation économique qui pèse sur les pays africains, en pointant du doigt la Chine et la Russie. « Nos concurrents n'ont ni tabous, ni limites » a affirmé Jean-Yves Le Drian, selon qui les Européens doivent à tour prix refonder leur relation avec le continent.



S'il n'a pas donné de précisions sur ce à quoi ressemblerait ce nouveau contrat entre l'Europe et l'Afrique, Jean-Yves Le Drian a surtout insisté sur les risques d'une absence d'accord. Selon lui, les liens de plus en plus important de la Russie et de la Chine avec les pays africains sont un danger pour les nations concernées.



Nouvel avertissement envers le Mali

Il cite notamment la Centrafrique et la présence sur place du groupe de sécurité russe Wagner. Un groupe « qui se sert sur la bête avec les ressources minières » selon ses mots. Ces propos sonnent comme un nouvel avertissement envers le Mali, tenté depuis quelques mois de se tourner vers Wagner pour combattre le terrorisme, un rapprochement auquel la France est farouchement opposée.



Jean-Yves Le Drian met en garde les Africains contre la prédation économique de la Russie mais aussi de la Chine qui cherche « à mettre sous tutelle » par l'endettement les pays avec lesquels elle conclut des accords dits de « développement ».



Agir en février 2022

En février 2022, le sommet Union africaine - Union européenne se tiendra à Bruxelles, c'est la qu'il faudra agir affirme le chef de la diplomatie française, sans quoi conclut-il, « nous aurons des remplaçants ».