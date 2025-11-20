Jeux islamique 2025 : Amath Faye décroche l’argent en saut en longueur para-athlétique

Les athlètes sénégalais brillent toujours aux Jeux de la Solidarité islamique de Riyad (7–21 novembre 2025). Après les performances d’Oumy Diop et de Saly Sarr, Amath Faye s’est à son tour distingué en para-athlétisme.



L’athlète a réalisé un saut de 7,86 m, offrant ainsi au Sénégal une médaille d’argent supplémentaire dans la compétition.