Les « Lions » du Sénégal, actuellement au Brésil pour disputer les Jeux olympiques de football des sourds, ont remporté leur quatrième et dernier match de poule devant l’Ouzbekistan (2-1)



Vendredi, l’équipe nationale du Sénégal a également gagné 3-0 devant le Mexique. Papa Serigne Mbengue 34’, Djiby Mbengue 75’ (penalty) et Papa Serigne Mbengue 82’ (penalty) avaient marqué contre les Mexicains.



Les « Lions » totalisent 10 points avec 3 victoires et un match nul. Ils sont qualifiés en quart de finale.