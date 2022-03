Judo - ​Open de Tunis : Khadija Sonko en argent, Mbagnick Ndiaye en bronze

Moussa Diop, Gorgui Sarr et Anna Siga Faye étaient les premiers représentants sénégalais, à être montés sur le tatami, samedi. Seule la pensionnaire du DUC Judo Club et championne du Sénégal des moins de 63 kg a été médaillée (3ème place, bronze). Moussa Diop de DUC (-60 kg) et Gorgui Sarr de l’ASFA (-73 kg), ont fini tous les deux à la 7ème place.



L’octuple champion du Sénégal dans la catégorie des lourds (+100 kg), Mbagnick Ndiaye de la Douane, s’est paré de bronze, dimanche, de même qu’Abderahmane Diao de DUC pour les moins de 90 kg. La mieux classée de la délégation sénégalaise, c’est Khadija Sonko. La Duchesse a remporté la médaille d’argent pour les -70 kg. De son coté, Saliou Sané, champion du Sénégal des -81 kg, est classé à la 8ème place de cet Open.



À noter que c’est le même groupe, sauf Abderahmane Diao, qui représentera le Sénégal pour l’Open d’Alger, qui aura lieu les 19 et 20 mars prochains. Cependant, ils vont rester en Tunisie pour un stage de trois jours, avant de rallier la capitale algérienne, ce jeudi, rapporte le quotidien sportif « Stades » dans son édition de ce lundi.



Comme l’Open de Tunis, le tournoi d’Alger est aussi un moyen pour les judokas d’engrainer des points pour se qualifier aux prochains Jeux olympiques, prévus à Paris en 2024.