Juge Deme sur la loi d'interprétation : "l'on n’est pas sorti du cercle vicieux de la politique des deux poids"

L'ancien magistrat devenu homme politique, Ibrahima Hamidou Deme, a exprimé ses préoccupations sur les réseaux sociaux à l'approche de l'examen du projet de loi interprétative de la loi d'amnistie proposé par le député Amadou Ba de Pastef. À quelques heures de cette discussion importante à l'Assemblée nationale, le juge Deme a publié un message sur son compte Facebook, dénonçant ce qu’il perçoit comme un biais dans cette proposition législative.



Dans son post, le juge Deme interroge la sincérité des députés et leur capacité à défendre une justice équitable. Il soulève une critique sévère en affirmant que cette loi ne viserait qu’à protéger certains partisans du mouvement Pastef, en leur garantissant une impunité totale. Selon lui, cette démarche est un exemple flagrant de la politique des "deux poids, deux mesures", où certains seraient épargnés par la justice en fonction de leur appartenance politique.



"Quel député de bonne foi, pourra nier demain, lors de l’examen de la loi Amadou Ba par l’Assemblée nationale, que l'on n’est pas sorti du cercle vicieux de la politique des deux poids, deux mesures ?" a écrit Ibrahima Hamidou Deme. Il va plus loin en ironisant sur la coïncidence de l'examen de cette loi avec la date anniversaire de l’investiture du Président Bassirou Diomaye Faye, suggérant que la situation actuelle reflète un décalage entre les promesses de rupture et les actes politiques réels.