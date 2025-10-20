Justice : Lamignou Darou et Boy Dakar condamnés à un mois de prison ferme

Les militants du parti Pastef, Madoumbé Diop alias Lamignou Darou et Serigne Mbaye Diagne, connu sous le nom de Boy Dakar sont condamnés à une peine d’un mois de prison ferme par le Tribunal de Grande instance de Dakar qui a rendu son verdict ce lundi.



Ces deux prévenus étaient jugés pour "discours contraire aux bonnes mœurs". Ils avaient comparu le mercredi 08 octobre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar où ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés devant la barre.



Le procureur de la République, dans ses réquisitions, avait demandé au tribunal de prononcer des peines exemplaires, estimant que les propos tenus sur les réseaux sociaux par les accusés méritaient une réponse ferme. Il avait ainsi requis six mois de prison ferme contre chacun d’eux.