Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Sadio Mané, les « Lions » rendent hommage à Aliou Cissé après son départ

"À jamais dans l’histoire de notre pays"

Sadio Mané, quant à lui, a salué l’impact de Cissé sur la sélection : « Tu as été l’incarnation positive de notre sélection pendant cette décennie. Ton passage sur le banc de touche de notre équipe nationale ne sera pas vain. On retiendra en toi un homme qui aime le drapeau de son pays et celui qui s’est battu pour hisser haut nos couleurs. Merci Champion pour services rendus!!! ».Édouard Mendy a également exprimé sa gratitude : « Merci, coach Aliou Cissé, de m’avoir donné l’opportunité de porter ce maillot. Je suis honoré d’avoir partagé avec toi des moments historiques, comme notre victoire en Coupe d’Afrique. Merci pour ta confiance et je te souhaite le meilleur pour la suite. »