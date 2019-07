Kalidou Koulibaly après le match : « Cela le fait mal de ne pas pouvoir jouer la finale »

Le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly ne jouera pas la finale de la CAN 2019. Son carton jaune écopé après avoir concédé le penalty contre la Tunisie va le priver de match vendredi contre l’Algérie. Il a exprimé ses regrets, via son compte Twitter avant de promettre sa solidarité à ses coéquipiers. « C'est une finale qui donne de la joie à un peuple entier et nous en sommes fiers. Cela me fait mal de ne pas pouvoir y jouer. Mais je serai aux côtés de mes frères pour écrire l’histoire: allez lions », a-t-il écrit sur le Réseau social