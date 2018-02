Kaolack : Macky Sall déclare sa flemme pour les infrastructures

Les infrastructures contribuent au développement du Sénégal. C’est en substance le discours qu’a livré le chef de l’Etat à Kaolack, lors de l’inauguration du tronçon de route reliant Fatick à Kaolack. Cette route, longue de 42 kilomètres n’est que le début dans une longue série de réalisations pour faciliter le déplacement des Sénégalais, a-t-il informé.



C’est dans ce cadre qu’il a déclaré que : «Le maillage cohérent de la région du Sine-Saloum et du pays en infrastructures routières, répond à mon souci permanent de conforter le secteur du transport dans son rôle de moteur du développement».



Et Macky Sall de poursuivre : «J’ai pris l’action d’accorder la priorité à l’investissement productif et aux infrastructures avec la réalisation de projets autoroutiers, de routes, de ponts et de forages, de centrales énergétiques, d’équipements agricoles dans les villes, les campagnes, les zones enclavées».

Le Président Sall s’est aussi rendu à Nioro où il devait inaugurer les axes Dinguiraye-Nioro et Keur Waly Ndiaye-Passy-Sokone.



Le chef de l’Etat qui doit rentrer à Dakar ce mardi, va auparavant, lancer les travaux du pont à péage de Foundiougne.