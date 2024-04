Kaolack Tabaski 2024 : 50 mille têtes de moutons attendu sur le marché

A peine sorties de la fête de l’Aïd El Fitre communément appelé Korité au Sénégal, les autorités compétentes se lancent déjà dans les préparatifs de la Tabaski ou Aid-el-Kébir. A Kaolack, (centre), les acteurs sont impliqués dans l’approvisionnement en moutons pour la prochaine fête de l’Aïd-el-kébir. cette année, objectif de cinquante mille têtes de moutons est visé.



L'adjointe au gouverneur en charge des affaires administratives, Safiétou Joséphine Dieng qui s'exprimait en marge de la réunion préparatoire tenue ce lundi à la salle des conférences de la gouvernance de Kaolack, a fait savoir que ce Comité régional de développement (CRD) sur les préparatifs de la tabaski fait suite à une instruction du ministre en charge de l’Elevage.



« Le rôle de l’Administration territoriale, de manière générale, c’est d’abord de prendre toutes les mesures nécessaires pour une bonne organisation de la Tabaski, assurant l’approvisionnement correct du marché en moutons. Le gouverneur de région prendra un arrêté pour l’aménagement de points de vente normalisés pour les trois départements (Guinguinéo, Nioro du Rip et Kaolack) ainsi qu’une mise à disposition de l’aliment de bétail subventionné par l’Etat du Sénégal, à travers la Direction de l’élevage », a -t- elle indiqué.



A en croire Dr Khady Ndiaye, directrice régionale de l’élevage et des productions animales, « Il y aura un suivi, pendant quarante-cinq jours des opérations, d’abord hebdomadaires et, ensuite, quotidiennes, aussi bien des points de ventes que des marchés hebdomadaires de la région pour voir le niveau d’approvisionnement du marché en moutons ».



« Cette année, le ministère de l’Elevage s’est fixé un objectif de huit-cent-dix mille têtes de moutons pour un bon approvisionnement du pays », a signalé Dr Ndiaye.



Les préfets des différents départements, rapporte l’Aps, tiendront également des Comités départementaux de développement (CDD) pour assurer le suivi, afin de « permettre à tous les Kaolackois de passer une bonne fête avec un accès aux moutons à moindre prix ».