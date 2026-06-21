Kayar : trois morts enregistrés après une collision entre mini-bus et une moto

Selon les informations de la RFM, en début de soirée du samedi 20 juin, un accident mortel a eu lieu à Kayar, une petite ville côtière du Sénégal située à environ 58 km au nord de Dakar. L’accident impliquant un mini-bus et une moto a fait trois morts, selon un premier bilan.
Si les raisons exactes du drame ne sont pas encore connues, une enquête est en cours pour situer les responsabilités.
Si les raisons exactes du drame ne sont pas encore connues, une enquête est en cours pour situer les responsabilités.
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