Kayar : trois morts enregistrés après une collision entre mini-bus et une moto

Selon les informations de la RFM, en début de soirée du samedi 20 juin, un accident mortel a eu lieu à Kayar, une petite ville côtière du Sénégal située à environ 58 km au nord de Dakar. L’accident impliquant un mini-bus et une moto a fait trois morts, selon un premier bilan.



Si les raisons exactes du drame ne sont pas encore connues, une enquête est en cours pour situer les responsabilités.