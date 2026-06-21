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Kayar : trois morts enregistrés après une collision entre mini-bus et une moto



Kayar : trois morts enregistrés après une collision entre mini-bus et une moto
Selon les informations de la RFM, en début de soirée du samedi 20 juin, un accident mortel a eu lieu  à Kayar, une petite ville côtière du Sénégal située à environ 58 km au nord de Dakar. L’accident impliquant un mini-bus et une moto a fait trois morts, selon un premier bilan.

Si les raisons exactes du drame ne sont pas encore connues, une enquête est en cours pour situer les responsabilités.
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Charles KOSSONOU

Dimanche 21 Juin 2026 - 13:32


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