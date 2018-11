Keita Baldé séduit l'Inter Milan avec un doublé et une passe décisive (Vidéos)

Deux buts et une passe décisive. C'est le match énorme réalisé par l'international sénégalais Keita Baldé ce samedi avec l'Inter Milan, dans un match comptant pour la 13e journée de Série A, contre Frosinone. L'ancien pensionnaire de la Masia a étré élu "Homme du match" par la ligue italienne de football professionnel, à la fin du match.

Après cette victoire, l'Inter Milan revient à la deuxième place du championnat, derrière la Juventus et avec le même nombre de points que Naples de Kalidou Koulibaly qui doit jouer demain dimanche contre le Chievo Verone. En vidéo, la passe décisive de Keita Baldé sur la 2e but marqué par Laureto Martinez.