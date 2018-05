Kenya : ​32 morts, plusieurs blessés et des centaines sans abris dans l'explosion d'un barrage hydroélectrique

32 morts, plusieurs blessés et des centaines sans abris dans l'explosion d'un barrage hydroélectrique à #Solai au #Kenya. https://t.co/cOyaCBVuJW pic.twitter.com/4JtN0mivGG — BBC News Afrique (@bbcafrique) 10 mai 2018

Mercredi vers 21H00, le barrage de Solai, situé près de la ville de Nakuru, à environ 160 km au nord de Nairobi, a cédé et ses eaux ont balayé les modestes habitations de cette zone rurale.Toute la nuit, les services de secours, Croix-Rouge kényane en tête, ont été à pied d’oeuvre pour mettre à l’abri les rescapés et récupérer les victimes.«En l’état, nous avons 32 personnes tuées et plusieurs portées disparues», a déclaré à l’AFP Gideon Kibunjah, responsable policier régional, révisant à la hausse un précédent bilan de 27 morts.«C’est une catastrophe car la plupart des habitants étaient endormis quand la tragédie s’est produite et leurs maisons ont été emportées» par les eaux, a-t-il ajouté.