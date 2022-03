À Keur Massar, les jeunes de Bby ont créé le mouvement « Relève » afin de favoriser la participation des jeunes dans les instances de la coalition. Pour ces jeunes, membres de la coalition Benno bokk yakkar, le choix des responsables investis comme tête de liste est à l'origine de leur défaite.



« Nous devons prendre des mesures idoines allant dans le sens de nous permettre de reconquérir nos bases perdues. En effet, parmi les communes que compte le département de Keur Massar, seule celle de Malika a remporté les élections locales sous la bannière de Bby. C'est une situation jamais vécue depuis 2012. C'est pour cela, que le mouvement de « Relève » se constitue pour être à la fois l'alternative, mais surtout, la première force politique du département de Keur Massar. Nous sommes déterminés à faire face à l'opposition », a annoncé Mohamed Sagna, leur porte-parole.



Selon ce dernier, durant les élections locales de janvier 2022, des responsables investis ont été défaits par l'opposition. Certains d'entre eux considèrent que cette défaite est liée à la pluralité des listes parallèles au niveau de Keur Massar alors que « la vraie raison est à chercher aussi dans le choix des responsables investis comme tête de liste. Ils sont en déclin politique et n'épousent plus les aspirations et visions de la population ». À en croire « Libération », une étude détaillée concernant cette situation a été transmise à qui de droit.



« Notre rôle en tant que leader et acteur politique est de travailler à la remobilisation de notre base mais aussi d'alerter le Chef de l'Etat et président de la grande mouvance présidentielle sur les dangers que nous encourons en mettant à nouveau les noms de certains responsables déchus dans les listes pour les élections législatives à venir, aussi bien au niveau de la liste nationale que de la liste départementale», a soutenu Mouhamed Sagna.



Par ailleurs, il a estimé qu'un rajeunissement est nécessaire au sein des instances de la coalition Bby. « Un changement et un rajeunissement à la tête de nos différentes coordinations sont nécessaires. À cela, s'ajoute l'urgence de responsabiliser de nouvelles personnalités politiques beaucoup plus crédibles et plus proches de la population », a-t-il défendu.