Keur Massar pour détournement présumé de 94 millions: Une caissière de la Banque agricole arrêtée

A.Nd, caissière à la Banque agricole de Keur Massar, s'est embourbée dans une histoire de détournement de fonds présumé. Ce qui risque d'hypothéquer sa carrière professionnelle. Elle est accusée de malversation financière à hauteur de 94 millions à la suite d'un audit interne. Les investigations auraient mis à nu "ses manœuvres frauduleuses".



Ainsi, le 16 octobre dernier, la banque a saisi la brigade gendarmerie de Keur Massar d'une plainte. Selon nos confrères du journal "L'Observateur" de ce 23 octobre, après avoir ouvert une enquête, le Major Abdou Aziz Kandji et ses éléments opérationnels procéderont à des auditions, recoupements et confrontations de documents, pour dévoiler la supercherie. Arrêtée, la caissière dira avoir été maraboutée par le charlatan O.B. et sa clique M.O dont elle exécutait les exigences aveuglément.



Poursuivant leurs investigations, les hommes du commandant Kandj remontent la filière et arrêtent le charlatan, O.B et son bras droit, Mb.O qui seront placés en garde à vue. Au terme de l'enquête, ils sont tous déférés au parquet du tribunal de Pikine, le 20 octobre dernier.