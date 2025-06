Keur Massar : un homme âgé de 20 ans retrouvé pendu à un arbre

La commune de Keur Massar, dans la banlieue dakaroise, a été secouée par un tragique événement dimanche matin. Les passants ont découvert, horrifiés, le corps sans vie d’un homme pendu à un arbre dans un bosquet isolé derrière la gare routière.



La victime, du nom de Cheikh Sow, est âgée de 20 ans. Les circonstances exactes de son décès restent à déterminer, mais tout indique un suicide.



Dès l’alerte donnée, les secours se sont mobilisés : les sapeurs-pompiers et les gendarmes ont sécurisé les lieux avant de procéder à la descente du corps et à son évacuation vers la morgue.



Une enquête a été ouverte pour établir les causes et conditions de cette mort tragique, tandis qu’une atmosphère de stupeur plane sur le quartier.