Khady Diene Gaye nommée à la tête du ministère de la Jeunesse des sports et de la culture

La composition du nouveau gouvernement du Sénégal a été dévoilée ce vendredi 5 avril 2024. C’est une dame qui va diriger le département des Sports. Elle s’appelle Khady Diene Gaye.



En plus de ce secteur, elle va aussi s’occuper de la jeunesse et de la culture. Khady Diene Gaye est connu du monde sportif pour être une inspectrice de la jeunesse et des sports.