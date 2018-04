Khalifa Sall dissèque le ​parrainage, tire sur Macky et appelle l'opposition à l'unité

Dans une note parvenue à Pressafrik, le député maire de Dakar, Khalifa Sall informe que «c’est avec consternation que nous avons appris le vote par l’Assemblée nationale du projet de loi portant révision de la constitution et introduisant le parrainage pour les candidats des partis politiques à l’élection présidentielle».



Selon lui, «ce texte, outre son caractère grotesque de manipulation de la Constitution, cache des desseins inavoués d’écarter des candidats à l’élection présidentielle par le traitement et la validation des signatures laissés à l’appréciation d’institutions entièrement aux ordres du président de la République».



Par ailleurs, Khalifa Sall se désole du «comportement anti républicain des députés de la majorité lors de la séance plénière de même que le vote du texte sans débat renseignent sur les motivations du pouvoir à transgresser les règles du jeu afin d’obtenir sans coup férir un hypothétique second mandat».



Ne s’en arrêtant pas là, il dénonce et condamne farouchement «la répression sauvage et aveugle des citoyens venus manifester pacifiquement leur désaccord par des forces de l’ordre armées jusqu’aux dents ».



Face à cette situation «intolérable», le maire de la ville de Dakar lance un appel «à l’opposition, la société civile et tous les citoyens épris de justice à s’organiser davantage pour faire face aux exactions du régime».



Saisissant cette occasion, Khalifa Sall de remercier ses collègues Députés de l’opposition parlementaire pour «leur constance, le sens élevé des responsabilités et le patriotisme dont ils ont fait montre».



Avant de conclure par «rendre hommage à tous ces citoyens qui, au prix de leur liberté et de leur vie, se sont levés pour exprimer la colère du peuple». «Ensemble pour de nouvelles victoires. La lutte continue», lance-t-il.