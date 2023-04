Khalifa Sall exige la «libération immédiate» de Bassirou Diomaye Faye

Le leader de Tawaxu Sénégal, Khalifa Sall a dénoncé l'arrestation arbitraire et musclée du secrétaire général de Pastef, Bassirou Diomaye Faye avant d'exiger sa « libération immédiate ».



« L’arrestation arbitraire, musclée et illégale de Bassirou Diomaye Faye est la énième forfaiture du régime en place. Je dénonce, vigoureusement, ces méthodes d’un autre âge qui n’honorent pas l’Etat de droit», a dit Khalifa Sall.



Il a ainsi exigé sa libération. « J’exige la libération immédiate du Secrétaire général du parti Pastef et le respect de l’exercice des libertés individuelles et collectivités ».