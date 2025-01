Kolda : Dr Cheikh Tidiane Dieye procédera au lancement du Programme national de 39.000 branchements sociaux et trois autres travaux hydrauliques

Dans la matinée du samedi 18 janvier 2025, le ministre, Dr Cheikh Tidiane Gadio lancera le Programme national de 39.000 branchements sociaux. Cette initiative est destinée à offrir une solution durable et accessible aux populations rencontrant des difficultés d'accès à l'eau potable, d'après le communiqué parvenu à PressAfrik. Le quartier de Bouna Kane, dans la commune de Kolda, a été choisi pour cette première phase en raison des difficultés récurrentes d'accès aux branchements d'eau potable.

La ville de Kolda, en particulier, bénéficie de subventions accordées par l'État à travers la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES). "Ce programme vise à réduire les inégalités d'accès à l'eau et à permettre aux habitants de la ville de disposer d'un accès facilité à l'eau potable, contribuant ainsi à une amélioration significative de leur quotidien", lit-on dans le communiqué.



Dans l'après-midi de la même journée, Dr Cheikh Tidiane Gadio présidera la cérémonie de lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Kolda. Ces travaux se dérouleront sur le site de l'actuelle station de traitement d'eau et incluent plusieurs projets d'infrastructures hydrauliques essentiels : la réalisation de deux forages supplémentaires, la construction de deux châteaux d'eau; la pose de 68 kilomètres de canalisations.

"Ces nouvelles infrastructures", d'après toujours le communiqué de la Sones, "permettront de renforcer considérablement la capacité de production et de distribution de l'eau potable dans la ville et ses environs". De plus, la réhabilitation de la station de traitement de l'eau des forages viendra améliorer la qualité de l'eau distribuée.





"Ces travaux de grande envergure ont pour objectif de réduire les inégalités d'accès à l'eau potable et d'améliorer les conditions de vie des habitants de Kolda. Ils témoignent de l'engagement ferme de l'État à garantir l'accès à une eau de qualité pour tous, conformément aux standards de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)", a souligné la Sones dans son communiqué.