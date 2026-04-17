Kolda : l' initiative " 24h avec les acteurs locaux" lancée pour renforcer l’entrepreneuriat numérique des jeunes

Le programme FORCE-N poursuit son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes à travers le numérique. Ce vendredi, l’initiative « 24 heures avec les acteurs locaux » s’est tenue à l’hôtel de ville de Kolda, réunissant divers acteurs territoriaux autour des enjeux liés à l’emploi et à l’entrepreneuriat numérique.



Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de territorialisation du programme. Elle vise, selon ses initiateurs, à « renforcer l’ancrage territorial du programme FORCE-N à travers des acteurs locaux de la région de Kolda, en vue d’identifier leurs besoins, de promouvoir les opportunités du numérique et de co-construire des actions adaptées en matière de compétences, d’emploi et d’entrepreneuriat numérique ».



Prenant la parole, Ousmane Gaye, responsable de la composante « Accompagnement à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat numérique », a souligné l’importance de cette démarche participative. Il a rappelé que le programme FORCE-N, mis en œuvre avec l’appui de l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane, a déjà enregistré des résultats significatifs. « Plus de 90 000 jeunes ont été formés, dont 70 000 accompagnés vers l’emploi, la création d’entreprise ou l’amélioration de leurs activités professionnelles », a-t-il indiqué.



Ces performances ont suscité la satisfaction des autorités locales. La première adjointe au maire de Kolda, Madame Danfa, a salué une initiative « salutaire » pour la jeunesse koldoise. Selon elle, le programme offre aux jeunes une véritable opportunité d’insertion professionnelle dans leur terroir, contribuant ainsi à freiner le phénomène de la migration irrégulière souvent périlleuse.



À travers cette activité, le programme FORCE-N réaffirme sa volonté de rapprocher ses actions des bénéficiaires et de bâtir, avec les acteurs locaux, des solutions durables pour l’emploi des jeunes dans la région de Kolda.