Koulibaly répond à son ancien président à Naples: « personne ne peut me demander de ne pas aller jouer pour mon pays »

De Laurentis, président du Naples ne veut plus entendre parler de joueurs africains. La raison, leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations en pleine saison de championnat. Son ancien joueur, Kalidou Koulibaly, lui a apporté une cinglante réplique ce mercredi, en conférence de presse d'avant-match avec Chelsea.



"Je respecte chaque équipe nationale. Nous devons respecter les équipes nationales africaines tout comme nous respectons les équipes nationales européennes. J'aime jouer pour mon pays et personne ne peut me demander de ne pas aller jouer pour mon pays", a déclaré le capitaine des "Lions".