L'ARTP annonce trois nouveaux fournisseurs d'internet au Sénégal et ​la baisse des prix

Venu présider la cérémonie de lancement officielle des activités des nouveaux fournisseurs d’accès à internet, le Directeur général l’ARTP, Abdou Karim Sall a indiqué que cette initiative a pour objectif de faire profiter aux populations des infrastructures de télécommunication de très haut niveau afin que l’accès à internet soit une réalité pour tous.

Sur ce, il a relevé que trois fournisseurs ont été retenus à la suite d’appels à candidature sur l’initiative du gouvernement. «Il s’agit de Waw qui assure la couverture de Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kédougou. Africa Access (Dakar, Ziguinchor, Matam Kolda Sédhiou) et Arc informatique (Dakar Kaolack Saint Louis Louga Kaffrine et Fatick », a-t-il fait savoir.



M. Sall d’ajouter : «quand on parle d’accès à internet, il s’agit de l’accès à internet haut débit et de très haut débit. L’objectif est de faire en sorte que les tarifs puissent tirer vers le bas avec l’arrivée des fournisseurs d’accès à internet ».



En plus des opérateurs traditionnels, Sonatel, Tigo et Expresso viennent participer à la politique de la baisse des tarifs enclenchée par le président de la République. Cette initiative, explique-t-il, permettra aux citoyens d’avoir un éventuel choix par rapport à la qualité de service et à la qualité commerciale. «Parce que c’est important que les gens puissent être à l’aise de choisir en fonction des tarifs les plus bas et de pouvoir disposer de l’internet de manière continue parce que ce n’est pas un luxe.