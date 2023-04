L’Abbé de Bignona aux jeunes: « Arrêtez de vous faire tuer et allez vous inscrire sur les listes électorales »

Pour manifester leur désaccord par rapport à la pratique politique des dirigeants et aux injustices, les jeunes de Bignona sont invités par l'abbé Augustin Sagna à changer d’attitude au lieu de se faire shooter dans les manifestations. Le religieux s’est exprimé lors de la célébration du vendredi saint à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Bignona.



« Si vous voulez sanctionner un dirigeant, un homme politique, si vous désirez montrer votre désaccord par rapport aux actes injustes, allez vous inscrire et voter contre ce dernier, et arrêter cette manière de manifester. Arrêtez de vous faire tuer », a-t-il déclaré.



Selon l'abbé Augustin Sagna, rapporté par le correspondant de Seneweb dans le Sud, « Ça fait mal d'entendre à chaque fois des manifestations à Bignona émaillées de mort de jeunes. Refusez d'être sacrifiés. En plus, les gens de Bignona ne sont pas les seuls qui manifestent. Ils ne sont pas plus casamançais que les autres, ni plus Sénégalais que les autres ».



Bignona paie le plus lourd tribut de la répression des manifestations depuis mars 2021. Au moins 3 jeunes y ont été tués entre 2021 et 2023.