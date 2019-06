L'Anps réplique au CORED par un clash...à bas étage

La polémique sur les contrats pétroliers et gaziers n'épargne pas la presse sénégalaise. A l'origine, un partenariat signé lundi par l'Association nationale de presse sportive (Anps) avec le géant Bp, cité dans cette histoire de corruption présumée. Le Comité d'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie (CORED) s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer l'attitude de l'Anps. Ce que cette dernière n'a pas trouvé pertinent au point de faire une sanglante réplique, qui ressemble plus à un débat de personne entre deux président d'association de presse.



"Dans son communiqué le CORED qui informe avoir eu des échanges avec le Président de l’ANPS sur la question, affirme sans en avoir aucune preuve que ‘’l’ANPS persiste à maintenir ce partenariat’’. Cette affirmation est mensongère à l’état actuel des relations entre l’ANPS et le partenaire en question, et indigne de l’entité qui est censée être le gardien des règles élémentaires en matière de journalisme, le statut d’organe d’autorégulation ne le dédouanant pas de recouper avant de publier", peut-on lire à l'entame du document parvenu à PressAfrik.







L'Anps de poursuivre: "Soutenir un seul instant de la part du CORED que la presse sénégalaise serait capable de se censurer ou de prendre partie pour BP Sénégal parce qu’une association de journalistes sportives est sponsorisée par celle ci pour un événement sportif, c’est dénuer aux professionnels des médias toute éthique et toute déontologie dans leur attitude professionnelle quotidienne".



L'association de la presse sportive sénégalaise de s'attaquer au président du tribunal des pairs. "En retour nous espérons que cette sortie signée par le président du CORED ancien collègue du président de l’ANPS n’est pas dictée par un ressenti personnel, puisqu’il est de notoriété publique de Mr Bacary Domingo Mané ne piffe pas le président de l’ANPS", lit-on dans le document.





L’ANPS s'est ensuite étonnée que le CORED n’ait pas cité la subvention fédérale ni celle du ministère des sports comme pouvant être source de conflit d’intérêt.



L'Anps indique qu'il "est de notoriété que malgré les fortes subventions qu’elles accordent à leur association, les journalistes ne se privent pas d’informer correctement sur l’activité de la fédération et du ministère pour peu que les informations en question soient vraies".



En conclusion, l’ANPS qui est une association libre, invite le CORED, non pas à tenter d’élargir son champ de compétence qui ne concerne pas les associations de Presse, mais à adopter code de transparence, et à publier depuis la présidence de monsieur Bacary Domingo Mané, ses comptes financiers certifiés conformes.