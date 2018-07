"L’Etat du Sénégal est en train de se salir les mains" sur les avocats de l'Imam Ndao

A quelques jours du verdict du procès de l'Imam Alioune Ndao et ses Co-accusés, les avocats, les associations islamiques, les Organisations des sociétés civiles ainsi que les membres de la famille des accusés se sont organisés ce matin pour entretenir avec les acteurs sur ladite affaire. Ainsi, ils ont soutenu que l’Etat du Sénégal est en train de se salir les mains sur cet affaire.



« Nous déplorons les conditions d’arrestation et de détention d’Imam Ndao. Son arrestation est intervenue le 26 octobre 2015 à partir d’1 heure du matin. Imam se plaint de produits nocifs, des rayons lasers nuisibles pour sa santé et d'un surchauffage de sa cellule », ont-t-ils dénoncé.



Aucune preuve, dit-t-il, des accusations à son encontre n’est, à ce jour, fournie. Selon eux, il lui est reproché des chefs d’accusation totalement imaginaires. Parce que, explique-t-il, il veut vivre sa religion telle qu’elle est recommandée par Dieu. « Lorsqu’un acte de terrorisme est commis, il doit y avoir des victimes et des moyens utilisés, ce qui n’existe nullement. C’est insensé de poursuivre Imam Ndao pour acte de terrorisme. Tout ce qu’on peut reprocher à l’Imam, c’est de vouloir vivre sa religion de manière authentique. Imam Ndao est un prototype d’homme de Dieu que beaucoup de Sénégalais cherchent aujourd’hui », a-t-il indiqué.



A les en croire, l’Imam Ndao a suppléé l’Etat dans sa carence parce qu’il façonne des citoyens modèles imbus de vertu et de patriotisme. « Et comme récompense, on l’attrait dans une Chambre criminelle pour des accusations aussi fantaisistes les unes que les autres. Nous sommes convaincus de sa totale innocence. Et nous avons l’impression qu’on se trompe de procès », disent-t-ils.