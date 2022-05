L’adjoint au maire de Dakar répond à Macky Sall: ​« Tu ne révoqueras personne ! »

Les menaces proférées par le Président Macky Sall à l'encontre des maires comme Barthélémy Dias, qui a récemment recruté l'activiste Guy Marius Sagna et l'ex-capitaine Seydina Omar Touré, continuent de susciter des réactions. Après Birahim Seck qui a rappeler au chef de l'Etat ses multiples violations de la loi en termes de recrutement, le premier adjoint au maire de Dakar a tout simplement apporté une réplique sèche et acerbe aux propos du président de la République. "Tu ne révoqueras personne", a-t-il asséné.Avant de développer: "Macky Sall après avoir essayé d'effacer Dakar des collectivités territoriales, après avoir tenté en vain de nommer un maire pour Dakar, après avoir été battu à Dakar et toujours rongé par cette défaite cuisante qui frôle l'humiliation, tente désespérément de menacer et de façon non courageuse le maire Barthélémy Dias de révocation. Les Dakarois attendent avec impatience qu'il passe à l'acte".Abass Fall ajoute: "Il nous parle du respect des règles régissant les institutions, lui qui passe tout son temps à violer les règles institutionnelles, constitutionnelles et d’élégance républicaine. Macky Sall ne peut et ne doit aucunement nous donner des leçons en la matière".