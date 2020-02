L’agent de Jović, Pjanić et Koulibaly dans la tourmente

Le fisc espagnol pourrait encore frapper. La Cadena COPE annonce ce mardi que le service des impôts mène actuellement une enquête sur plusieurs agents de joueurs. Parmi eux, un dénommé Fali Ramadani, qui représente Luka Jović, Miralem Pjanić ou encore Kalidou Koulibaly, est suspecté de délits fiscaux et blanchiment d’argent, notamment par le biais de signatures fictives.



La radio espagnole précise que l’enquête a débuté en 2017 et que la Garde Civile ibérique fait également partie de cette investigation. Plusieurs agents de footballeurs, qui feraient partie d’une organisation criminelle possédant des clubs en Serbie, à Chypre et en Blegique, seraient aussi impliqués dans cette histoire. Le club chypriote de l’Apollon Limasol aurait été utilisé pour effectuer des signatures fictives et ainsi permettre de blanchir près de 10M€ au fisc, une chose que les Football Leaks auraient permis de découvrir.



Foot Mercato