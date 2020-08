L'agresseur du Pr Seydi écope 6 mois de prison avec sursis

Samedi dernier, alors qu’il sortait d’un enterrement aux cimetières de Yoff, le professeur Seydi a été interpellé par Amadou Ngom Gueye qui conduisait un scooter. A la suite d’un court échange, il s’est mis à le taxer de « criminel, lâche et fuyard » allant même jusqu’à l’accuser de cacher le nombre des décès liés au coronavirus. Cela n’ayant pas suffi, il a poursuivi le professeur Seydi, qui se trouvait dans sa voiture, en tapant sur les vitres.

L'agresseur du professeur Moussa Seydi, Amadou Ngom Gueye a écopé six (6) mois de prison assorti de sursis. Alors que la partie civile s'est désistée.Le tribunal des flagrants délits de Dakar quant à lui a requalifié les faits "d'outrage à un agent dans l'exercice de ses fonctions" et reproche au prévenu les "injures publiques" et le chef de "mis en danger en violence et voie de fait" et le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés.