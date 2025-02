L'ambassadrice de France au Sénégal en visite au complexe Khadimou Rassoul de Touba : Mme Fages annonce des perspectives de coopération pour l'éducation

L’ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, a effectué ce lundi 24 février une visite à Touba. Selon Le Soleil digital, cette visite a permis à la diplomate française de découvrir de près le complexe Khadimou Rassoul, une institution de renom dans la ville sainte de Touba.



Mme Fages a exprimé son admiration pour la qualité de l’enseignement dispensé et l'état des infrastructures du complexe. Lors de sa visite, elle a eu l’occasion d’échanger avec les responsables du lieu sur les potentielles pistes de coopération entre la France et le Sénégal, particulièrement dans le domaine de l’éducation.



Elle a ainsi souligné l’importance des liens éducatifs entre les deux nations, rappelant que la France accueille un nombre important d'étudiants sénégalais. « En France, il y a 15 200 étudiants sénégalais, ce qui en fait la plus grande communauté étudiante étrangère », a précisé Mme Fages. Cette forte présence étudiante représente une richesse pour les deux pays. Et c'est dans cette optique qu’elle a évoqué de nouvelles perspectives de collaboration, en particulier en matière de bourses d’études. France.