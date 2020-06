L'annonce forte de Jürgen Klopp pour l'avenir de Liverpool, les intouchables du Real Madrid

Jürgen Klopp n'est pas rassasié

Zinedine Zidane compte sur ses hommes de base

Emery et Pochettino dans le viseur de Benfica

Outre-Manche, le titre de Liverpool en Premier League continue de faire les gros titres. Alors que les Reds ont remporté leur premier titre de champion depuis 30 ans, une déclaration de Jürgen Klopp fait les gros titres. En Une du Daily Telegraph, on estime que Klopp met en garde ses rivaux ! «Nous ne nous arrêterons pas», a déclaré le coach allemand. En effet, après la Ligue des Champions la saison dernière et le titre national cette année, Liverpool et Klopp ont encore de l'appétit. «Nous devons vraiment rester concentrés et nous le resterons. Quand je dis que nous ne nous arrêterons pas, ça ne veut pas dire qu'on va tout gagner, mais que nous voulons encore nous améliorer», a-t-il expliqué lors d'une visio-conférence. De quoi dévoiler ses ambitions au grand jour !En Espagne, le suspense est à son comble en Liga avec le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et ce matin, le journal AS revient sur «les intouchables» du Real ! La bonne forme de Madrid est basée sur cinq hommes qui ont commencé tous les matches de l'après-pandémie : Dani Carvajal, Karim Benzema, Sergio Ramos, Raphaël Varane et Thibaut Courtois. Ces cinq-là sont indéboulonnables dans l'esprit de Zinedine Zidane qui a besoin d'eux pour remporter la Liga. Grâce à ce noyau dur, le coach français sait qu'il peut s'appuyer sur des éléments incontournables qui feront tout pour atteindre les objectifs. Et cela a son importance au Real Madrid !On termine au Portugal où le départ de l'entraîneur Bruno Lage ne fait plus vraiment de doute à Benfica mais Record nous apprend que le club lisboète veut taper fort pour son successeur. En effet, les Rouge et Blanc ont coché deux noms ronflants pour lui succéder. Ainsi Unai Emery et Mauricio Pochettino sont en tête de liste dans l'esprit des dirigeants. Encore faudra-t-il convaincre deux entraîneurs récemment passés par la Premier League et dont les salaires risquent d'être un sacré obstacle. Affaire à suivre...