L'armée israélienne met en garde les habitants du nord de la bande de Gaza

► Le Hamas a appelé le monde à « agir immédiatement » pour faire cesser les bombardements israéliens.

Ce qu'il faut retenir :► L'armée israélienne déclare ce samedi que ses troupes entrées la veille dans le nord de la bande Gaza se trouvent toujours sur le terrain et que ses forces aériennes ont frappé dans la nuit 150 « cibles souterraines », dont des tunnels utilisés par le Hamas.► L’armée israélienne réitère son avertissement aux habitants de Gaza : « Le temps dont vous disposez pour vous rendre vers le sud se réduit »► Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a dit samedi craindre qu'une opération militaire israélienne terrestre d'envergure à Gaza ne « fasse des milliers de morts civils en plus ».► L’Assemblée générale de l'ONU a approuvé une résolution non contraignante, portée par la Jordanie, qui demande une « trêve humanitaire immédiate » entre le Hamas et Israël. Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, redoute une « avalanche sans précédent de souffrances ».► Human Rights Watch redoute que cette situation permette de cacher des crimes : « Cette coupure de l'information risque de servir de couverture à des atrocités de masse et de contribuer à l'impunité des violations des droits humains. »► Depuis le 7 octobre, 1 400 israéliens et plus de 7 700 palestiniens ont été tués.